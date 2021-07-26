Евдокимов «решает» проблемы своих клиентов через замглавы ОПУ Тимошенко, – СМИ

Бывший замминистра МВД Владимир Евдокимов согласовал вопрос прекращения уголовного преследования бизнесмена Анатолия Шкрибляка с заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко за крупное вознаграждение. Об этом сообщает портал «Антикор».

«Один из самых смешных украинских недоолигархов – Анатолий Шкрибляк – вполне оправился от громкого дела о взятке в $6 млн Сытнику (директор НАБУ Артём Сытник, – Ред). Теперь коррумпированием правоохранителей у Шкрибляка занимается в прошлом замминистра МВД Владимир Евдокимов. И «Котовский», как называли Евдокимова экс-сотрудники, уже нашёл путь к сердцу Сергея Шефира и Кирилла Тимошенко. А Татаров, так тот вообще считает Евдокимова своим учителем», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что такие контакты В.Евдокимова с топ-чиновниками направлены на решение головных вопросов за взятку.

«Теперь можно ожидать резкую потерю интереса правоохранителей к незаконной деятельности предприятий Шкрибляка. А интерес был вполне конкретный. Так что, Шкрибляк успокоится. А Кирилл Тимошенко существенно обогатится», – говорится в сообщении.

Речь идёт о прекращении пяти уголовных производств: ГСУ Нацполиции № 12019000000000968 от 11.10.2019г. ч.5 ст.191 УК Украины, ГСУ СБУ № 22019270000000059 от 09.10.2019г. ч.1 ст.258-3 УК Украины, ГСУ Нацполиции № 42020000000000984 от 01.06.2020г ч.3 ст.209 УК Украины (внесено в ЕДРР Офисом ГПУ), ГСУ Нацполици №42020000000000985 от 01.06.2020г. ч.5 ст.191 УК Украины (внесено в ЕДРР Офисом ГПУ). ГСУ СБУ N 22020000000000196 от 13.08.2020г. ч.4 ст.110-2 УК Украины.

«Факты хищений денежных средств в особо крупных размерах , по предварительному сговору, бенефициаром (Шкрибляк А.В.) и должностными лицами энергопредприятий : ООО «Технова (Черниговская ТЕЦ), ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЕЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЕЦ) , ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЕЦ), — искусственное завышение затрат при организации основных видов деятельности: доставка и транспортировка из-за границы угля, закупка ТМЦ, реализация инвестиционных и ремонтных программ, а также финансирования террористических организаций, нелегитимных псевдо государственных образований ЛНР-ДНР», – отмечает издание.