За що Вадима Івченка виганяють із «Батьківщини

Через низку земельних скандалів народний депутат Вадим Івченко опинився на межі виключення з лав «Батьківщини».

Про це йдеться у статті Антикору https://antikor.com.ua/articles/474479-vadima_ivchenka_viganjajutj_z_batjkivshchini.

За матеріалом видання Вадим Івченко неодноразово засвічувався у рейдерських скандалах пов’язаних із землею.

“Земля для Івченка – це особлива пристрасть і головна годівниця. За ним тягнеться шлейф чисельних земельних (і не тільки) скандалів – перед тим, як потрапити до “Батьківщини” він відхопив 7 000 га земель у Білоцерківської національної аграрної академії у Білоцерківському районі, а також на додачу прихопив спиртозавод на Сквирщині. Подейкують, Івченко не цурається рейдерської класики: тітушок та так званих маски-шоу. Кажуть, що “хлопці у масках”, які побували у ректора БНАУ Анатолія Даниленка – це справа рук Івченка для того, аби захопити ще 3 000 га землі у академії. Схоже, перших 7 тисяч гектар йому було мало і пан Івченко тяжіє до кругленьких цифр, до речі, це не єдиний заклад, який постраждав від ненажерливих земельних апетитів Івченка”, – йдеться в матеріалі.

Також автор статті звертає увагу, що у 2020 році Вадим Івченко потрапив під приціл правоохоронців і одразу 4 його кампанії потрапили у кримінальне провадження за статтею незаконне захоплення земель.

“Минулого року спалахнув подібний скандал – у ДП «Дослідне господарство «Озерна» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН у селі Озерна, того самого Білоцерківського району, теж вкрали землю. Правоохоронці натрапили на слід Івченка у цьому злочині – одразу 4 підконтрольні йому компанії фігурують у кримінальній справі (№12020110030000132), яку розслідує Білоцерківський відділ ГУНП в Київській області”, – зазначає журналіст.

Щобільше, також минулого року Івченко потрапив ще в один скандал – депутат Фурсівської ОТГ Геннадій Прищепчук у своєму відеозверненні у Facebook до лідерки партії Батьківщина Юлії Тимошенко звинуватив Івченка у незаконному продажі 100 гектарів арабській компанії «Енерджі Груп». Саме це, на думку журналіста, викликало невдоволення у керівництва партії, адже “Батьківщина” виступає категорично проти продажу іноземцям, а Івченко виходить саме цим і займається.