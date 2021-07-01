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02:48 09 Августа 2021 0 Комментарии
Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне»
Бывший форвард в воскресенье провел прощальную пресс-конференцию на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу».
В четверг «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с 34-летним аргентинцем, который стал свободным агентом после истечения контракта.
Сам Лионель Месси рассказал, что сделал все возможное, чтобы остаться, и готов был пойти на понижение зарплаты, но подписать новый контракт было невозможно из-за жестких правил Ла Лиги и долгов каталонского клуба.
«Я провел здесь всю жизнь с 13 лет. Спустя 21 год я уезжаю. С женой и тремя маленькими детьми. Я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», – сказал футболист и заплакал.
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Тэги: Лионель Месси, ФК Барселона
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