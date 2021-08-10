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13:14 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канада открыла границы для вакцинированных граждан США

Гражданам США необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом последняя вакцина должна быть введена не раньше, чем за 14 дней до въезда в страну.

Канада открыла границу для граждан США, вакцинированных от COVID-19. Въезд был запрещен больше года. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что путешественникам необходимо будет предоставить подтверждение вакцинации и другие сведения о поездке на платформу ArriveCAN правительства Канады не менее чем за 72 часа до прибытия в страну, независимо от того, путешествуют ли они наземным или воздушным транспортом.

Также гражданам США необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. При этом последняя вакцина должна быть введена не раньше, чем за 14 дней до въезда в страну.

Невакцинированные дети младше 12 лет могут въехать в Канаду с полностью вакцинированным родителем или опекуном, имеющим право на въезд в округ. А люди с заболеваниями, которые не позволяют им пройти полную вакцинацию, имеют право на упрощенный карантин, но должны предоставить результаты тестов на COVID-19.

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Тэги: США, Канада, вакцинация
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