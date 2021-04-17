Россия вынесла приговор пресс-секретарю Навального

Киру Ярмыш, которую признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Соответствующий приговор ей вынес Преображенский районный суд Москвы якобы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает ТАСС.

«Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц являться в УИС, а также не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана», – приводит агентство заявления суда.

Адвокат Вероника Полякова ранее сообщила, что Преображенский районный суд Москвы признал Ярмыш виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года.

«Приговор, исходя из его текста, обвинительный», – заявила защитник.

Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.

Тэги: Путин, оппозиция, суд, Навальный, ограничение свободы