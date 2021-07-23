Янукович опубликовал обращение к украинцам в преддверии Дня независимости

Бывший президент опубликовал обращение к украинцам в преддверии Дня независимости, назвав главную ошибку за 30 лет.

Бывший президент Украины Виктор Янукович во вторник, 17 августа, опубликовал обращение к украинцам, в котором снова рассказал о «госперевороте» и зависимости Украины от российско-американских отношений.

По его словам, события на Майдане 2013-2014 годов стали результатом построения проекта «Антироссия».

«Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта «свобода» посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости». Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», – говорится в заявлении.

Янукович вспомнил слова другого экс-президента Леонида Кравчука, который заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России.

«Да, и до 2014 года у нас были разногласия с Россией, но мы решали их путем переговоров, взаимных уступок… Однако нам это удавалось, потому что с обеих сторон было понимание необходимости двигаться вперед путем углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двусторонних отношений, что гарантировало нашим народам повышение благосостояния, т.е. достижения главной цели любого ответственного государственного руководства. Благодаря этому Украина демонстрировала хорошие темпы экономического роста, усиливала социальную составляющую своей внутренней политики. С таким багажом мы пришли к событию, которое, как оказалось впоследствии, стало спусковым крючком для начала демонтажа той Украины, которую мы строили — страны, избравшей путь постепенной интеграции в общеевропейское экономическое и политическое пространство при сохранении традиционных связей как с РФ, так и с другими республиками бывшего СССР. Этим триггером стал вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС», – пишет Янукович.

Экс-президент считает, что главной ошибкой в истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.

«К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов. Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости…», – пишет Янукович.

Он считает, что «накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов».

В конце Янукович похвалил свое правление: «То, что народ при нашей власти жил лучше – это факт».

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