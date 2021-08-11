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08:32 25 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые губернатором Нью-Йорка стала женщина

Представительница Демократической партии Кэти Гочул стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка.

Гочул приняла присягу губернатора во время короткой частной церемонии в Капитолии штата Нью-Йорк под наблюдением главной судьи штата Джанет Дифиоре.

«Я скажу жителям Нью-Йорка, я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что стала губернатором, и я не подведу их», – сказала Гочул.

До этого 62-летняя Гочул с 2015 по 2021 год была вице-губернатором штата Нью-Йорк.

Предшественник Гочул Эндрю Куомо ушел в отставку после секс-скандала.

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Тэги: Нью-Йорк, женщина
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