Зеленский почтил память погибших за Украину

Президент, председатель Верховной Рады, премьер-министр и глава Офиса президента возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 августа, почтил память павших за страну в День памяти защитников Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство, расположенной на ул. Трехсвятительской в Киеве», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, основан в 2019 году указом Зеленского. Это решение принято с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе.

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