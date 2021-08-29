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Главная » Украина » Политика
14:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известны сроки перехода Украины в желтую зону

Минздрав инициирует введение желтой зоны карантина по всей стране со следующей недели.

Украина перейдет в желтую зону карантина через неделю. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности», – рассказал он.

Он уточнил, что сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с зеленой в желтую зону.

При этом Ляшко заверил, что оснований для введения красной зоны карантина пока нет.

«У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с зеленого уровня выходим сразу на желтый на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется желтый уровень, происходит региональное разделение – где-то будет желтый, где-то оранжевый, а в некоторых регионах красный уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения красного уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на желтый, – пояснил министр.

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Тэги: Минздрав, ляшко, карантин, вакцинация, локдаун, желтая зона
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