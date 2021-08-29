Известны сроки перехода Украины в желтую зону

Украина перейдет в желтую зону карантина через неделю. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24 .

«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности», – рассказал он.

Он уточнил, что сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с зеленой в желтую зону.

При этом Ляшко заверил, что оснований для введения красной зоны карантина пока нет.