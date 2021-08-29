Известны сроки перехода Украины в желтую зону
Минздрав инициирует введение желтой зоны карантина по всей стране со следующей недели.
Украина перейдет в желтую зону карантина через неделю. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.
«Минздрав подал соответствующее представление Кабмину. На этой неделе будет комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности», – рассказал он.
Он уточнил, что сегодня Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с зеленой в желтую зону.
При этом Ляшко заверил, что оснований для введения красной зоны карантина пока нет.
«У нас адаптивный карантин предусматривает, что мы с зеленого уровня выходим сразу на желтый на территории сразу всей страны. В дальнейшем, когда применяется желтый уровень, происходит региональное разделение – где-то будет желтый, где-то оранжевый, а в некоторых регионах красный уровень эпидемической опасности. Сейчас оснований для введения красного уровня нет ни в одном из регионов Украины. Есть только показатели, чтобы перевести всю страну на желтый, – пояснил министр.