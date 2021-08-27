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05:13 07 Сентября 2021 0 Комментарии
Киевское «Динамо» открыло балетную школу
В ней будут постигать и шлифовать навыки как профессионалы, так и любители разных возрастов.
«Динамо» Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин», – так прокомментировал данное событие телеведущий динамовцев Андрей Шахов.
Примечательно, что дочь президента «Динамо» Яна Суркис занимается балетом. Она в социальных сетях подтвердила открытие клуба.
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Тэги: балет, ФК Динамо Киев
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