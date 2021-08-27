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Главная » Украина » Спорт
05:13 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киевское «Динамо» открыло балетную школу

В ней будут постигать и шлифовать навыки как профессионалы, так и любители разных возрастов.

«Динамо» Киев открыло балетную студию. Теперь мы выпускаем не только талантливых футболистов, но и талантливых балерин», – так прокомментировал данное событие телеведущий динамовцев Андрей Шахов.

Примечательно, что дочь президента «Динамо» Яна Суркис занимается балетом. Она в социальных сетях подтвердила открытие клуба.

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Тэги: балет, ФК Динамо Киев
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