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Главная » Украина » Происшествия
08:31 08 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

17-летнего украинца будут судить за надругательство над флагом

Житель Мариуполя сжег флаг Украины в кустах неподалеку от школы и снял свои действия на камеру мобильного телефона.

Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338 УКК Украины).

Дело уже направили в суд.

Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере до 850 гривен или ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.

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Тэги: надругательство над флагом, украинский флаг
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