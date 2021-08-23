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08:31 08 Сентября 2021 1 Комментарии
17-летнего украинца будут судить за надругательство над флагом
Житель Мариуполя сжег флаг Украины в кустах неподалеку от школы и снял свои действия на камеру мобильного телефона.
Против него открыли дело по статье о публичном надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338 УКК Украины).
Дело уже направили в суд.
Наказание по этой статье варьируется от штрафа в размере до 850 гривен или ареста на срок до шести месяцев до лишения свободы на срок до трех лет.
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Тэги: надругательство над флагом, украинский флаг
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