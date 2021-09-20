НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:00 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Литва отдаст Украине военную амуницию на €677 тыс

Предложение о передаче амуниции было подготовлено на основе просьбы, направленной со стороны Украины, сообщают СМИ.

Власти Литвы намерены передать Киеву военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT 26 сентября.

«Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов», – сообщили в эфире радиостанции.

Уточняется, что стоимость бронежилетов составляет 617,8 тысячи евро, а баллистических поясов – 59,3 тысячи евро. По данным радиостанции, предложение о передаче амуниции было подготовлено на основе просьбы, направленной со стороны Украины.

Источник:
Тэги: Киев, Литва, военная амуниция
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2021 10:00
Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС
ТОР
20.09.2021 01:36
В Киеве прошел марш в поддержку ЛГБТ
ТОР
15.09.2021 11:00
Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com