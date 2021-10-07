НАТО высылает российских дипломатов

НАТО вышлет восемь российских дипломатов из-за подозрений во «враждебной деятельности» и упразднит должности еще двоих.

В результате российская миссия при альянсе сократится вдвое, сообщил телеканал Sky News.

По словам редактора телеканала Деборы Хейнс, решение принято из-за подозрений во враждебной деятельности России, включая убийства и шпионаж.

По ее словам, восьмерых дипломатов, которых посчитали сотрудниками разведки, попросят покинуть миссию, а еще две должности будут сокращены.

Дипломаты должны уехать до конца месяца.

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