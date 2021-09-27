ФРГ ужесточает правила для въезжающих из Украины

Помимо Украины, с 10 октября в список зон повышенного риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия.

Украина с воскресенья, 10 октября, объявлена в Германии зоной повышенного риска из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 8 октября, на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

Въезжающие на территорию ФРГ из этой страны, в том случае если они полностью не привиты или не выздоровели от ковида, будут отправляться на 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

Помимо Украины, с 10 октября в список зон повышенного риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В то же время из перечня исключены такие страны, как Азербайджан, Индонезия, Казахстан и Колумбия, а также ряд территорий, принадлежащих Франции, и две провинции Норвегии. Российская Федерация была внесена в этот список еще 7 июля.

Зонами повышенного эпидемиологического риска в Германии объявляются страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока. При этом значение имеет не только число инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения ковида, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с коронавирусом.

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