Страны ЕС просят у Брюсселя средства на возведение ограждений от мигрантов

Главы МВД 12 стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию с просьбой получить «дополнительное и адекватное финансирование» для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов.

Министры внутренних дел 12 стран-членов Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Литву, обратились к Брюсселю с просьбой профинансировать установку физических барьеров для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает DW.

В письме, направленном в Еврокомиссию в четверг, 7 октября, главы внутриполитических ведомств сообщили, что этот шаг необходим в рамках реформ, с тем чтобы противостоять попыткам соседствующих с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия.

«Физический барьер», как отмечается в письме, выглядит «эффективным способом охраны границ», который отвечает интересам всего Евросоюза, а не только тех государств-членов, которые являются первыми странами прибытия мигрантов.

«Эта законная мера должна получить дополнительное и адекватное финансирование из бюджета ЕС в приоритетном порядке», – пишут министры.

Свои подписи под документом поставили главы МВД Австрии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Греции, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

В пятницу, 8 октября, в Люксембурге состоялась встреча министров внутренних дел ЕС, в ходе которой они обсудили вопросы укрепления внешних границ блока, а также действия в отношении прибывающих мигрантов. В тот же день Европейская комиссия выделила Литве около 30 млн евро в качестве помощи для размещения мигрантов, нелегально прибывших в страну через границу с Беларусью, а также их обеспечения предметами первой необходимости.

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