В Украине спецкамеры будут выявлять нарушителей карантина: где и когда их поставят

В двух самых больших городах Украины вскоре появятся камеры для контроля соблюдения карантинных мер.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заместителя Министра здравоохранения Игоря Кузина.

Кузин рассказал, что введение подобных камер является частью пилотного исследования, которое инициировано ВОЗ и поддержано МОЗ. Целью данного исследования является деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм населением.

Это значит, что камеры будут в автоматическом режим считывать количество людей находящихся в масках и соблюдающих дистанцию. Для понимая того, сколько людей из общего количества придерживаются карантинных норм.

По словам Кузина при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

Исследование будет проводится в двух больших городах – в Киеве и в Харькове или Днепре. Запуск подобных камер должно произойти не раньше 1 ноября.

Как ранее сообщали Власти, межрегиональные правила перевозок пассажиров, которые вступят в силу с 21 октября не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

Тэги: исследование, моз, воз, карантин, камеры