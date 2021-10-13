ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В КАБМИНЕ ПОСЛЕ ТРУСКОВЦА?

На прошлой неделе «Слуги народа» снова, как и в 2019 году провели вместе время в курорте Трускавец.

На прошлой неделе «Слуги народа» снова, как и в 2019 году провели вместе время в курорте Трускавец. Де-юре партия «зеленых» собралась для подведения итогов экватора работы парламента и наработки плана действий до 2023 года. Однако, фактически главным вопросом этой политтусовки был сбор подписей за снятие Дмитрия Разумкова. По иронии судьбы, именно здесь два года назад стало официально известно, что Дмитрий Александрович будет выдвинут партией на должность спикера.

На съезде «Слуг народа» был также замечен и глава правительства Денис Шмыгаль. Кадровые изменения в правительстве в Трускавце официально не декларировались. Однако, некоторые журналисты утверждают, что их собеседники из числа руководства СН намекали на кадровые перестановки в Кабмине вскоре после завершения бальнеологических процедур «Слугами народа».

После Трускавца заговорили, что у премьера Шмыгаля появились некоторые шансы сохранить кресло до следующего года. Не так оптимистичны оценки в отношении судеб министра обороны Андрея Тарана и минсоцполитики Марины Лазебной. Их дни в первых креслах сочтены.

В отличие от своих коллег по правительству, позиции Олега Уруского, который входил в группу «кадрового риска», после съезда в Трускавце только укрепились. А слухи о его возможной отставке не оправдались. Поговаривают, что Президент положительно оценивает работу руководителя недавно созданного Минстратегпрома.

Несмотря на сложности с кадровым наполнением нового министерства, Урускому удалось за короткое время продемонстрировать существенные результаты выполнения программы Президента: запустить процессы корпоратизации в отрасли, разработать и утвердить Стратегию развития ОПК, разработать Космическую программу до 2025 года (уже находится в стенах Верховной Рады), начать создание Агентства оборонных технологий космической, а также системы Сич-2-1 (на декабрь намечен запуск составной ее части КА «Сич-2-30»). Кроме того, правительством принята разработанная Минстратегпромом программа развития авиационной промышленности до 2030 г.

Обозреватели утверждают, что правительство ожидает не перезапуск, а кооптация новых руководителей. Отставки же будут тихими и безболезненными.