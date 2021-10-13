Главного разведчика Украины уволили из-за показаний по делу “вагнеровцев”, – Бутусов

Начальника Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковника Василия Бурбу уволили из-за его показаний следственной комиссии ВР по “вагнеровцам”.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября.

Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурбу вызвал министр обороны Андрей Таран.

Он якобы приказал разведчику как военнослужащему отказаться от дачи показаний ВСК. А именно – не сообщать под протокол народным депутатам, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в офисе президента.

“Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки – главу офиса президента Андрея Ермака, замглавы офиса президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации”, – написал Бутусов.

Чтобы не выполнять сомнительные приказы, Бурба тут же в присутствии министра написал рапорт об увольнении с воинской службы.

После этого он отправился на заседание ВСК и неоднократно давал показания народным депутатам.

По словам Бутусова, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии ни сам экс-глава ГУР.

13 октября официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы.

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