Музеи Вены завели аккаунты на OnlyFans в ответ на цензуру в других соцсетях

Из-за политики Instagram и TikTok которые не позволяют публиковать экспонаты с изображением обнаженных людей музеи Вены перешли на OnlyFans.

Рубенс, Три Грации. 1635 год



Совет по туризму Вены, который продвигает экспонаты музеев в социальных сетях, столкнулся с блокировкой своих аккаунтов из-за политики соцсетей Instagram и TikTok, которые не позволяют публиковать экспонаты с изображением обнаженных людей.

Так, аккаунт музея Альбертина был заблокирован в июле этого года из-за изображения обнаженной женской груди, которая присутствовала в одном из роликов, демонстрирующих работы японского художника Нобуеси Араки.

Такой же запрет коснулся работ Питера Пауля Рубенса, из-за изображения обнаженных людей. Согласно правилам Instagram подобные изображения запрещаются, даже если они «художественного или творческого по своему происхождению».

Facebook и Instagram правила почти идентичны, в связи с чем Facebook удалил со страницы Музея естествознания изображение Венеры Виллендорфской – статуэтки возрастом более 25 тысячи лет, определив ее как «порнографическую».

Совет по туризму Вены в знак протеста создал аккаунты музеев на OnlyFans.

Сервис OnlyFans – служба подписки на контент. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент – «фанатах». Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, а теперь и музеи Вены.

Как ранее сообщали Власти, английская футболистка решила зарабатывать интимными фото на OnlyFans.

Тэги: соцсети, цензура, Музеи Вены, OnlyFans