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10:43 20 Октября 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Новые правила пассажирских перевозок: Минздрав ответил на главные вопросы

С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок. У украинцев в связи с этим возникает много вопросов.

С 21 октября вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок.

Министерства здравоохранения Украины отвечает на вопросы на своей странице в Facebook.

Могут ли те, кто переболел использовать в транспорте COVID-сертификат о выздоровлении?

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей, тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в приложении «Дія», когда он станет доступным.

Можно ли показать сертификат в приложении «Дія»?

Да, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении «Дія». Подходит как «желтый» внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и «зеленый» внутренний COVID-сертификат (о прохождении полного курса вакцинации).

Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую ​​справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19. В то же время, отмечаем, что людей, действительно имеющих абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять при межрегиональных поездках документ о противопоказаниях к вакцинации. Сейчас граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который делал прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

Источник:
Тэги: транспорт, пассажироперевозки, Министерство здравоохранения Украины
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