Главная » Мир » Общество
09:07 21 Октября 2021 11 Комментарии
Трамп объявил о запуске собственной соцсети TRUTH Social
Платформа принадлежат Trump Media & Technology Group (TMTG), которая также хочет предложить подписку на видео с развлекательными программами.
Трамп уверен, что противостоит тирании больших технологий.
Об этом сообщает France 24.
«Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий», – говорится в заявлении Дональда Трампа.
По его словам, мы живем в мире, где «Талибан» представлен в Twitter, но при этом «заставляют замолчать вашего любимого американского президента».
«Это недопустимо», – считает Трамп.
Трампу запретили доступ в Twitter и Facebook в начале этого года после атаки на Капитолий.
Ранее Власти писали, что бывший глава Белого дома создал сайт для общения со своими сторонниками.
Источник:
Тэги: соцсети, Трамп
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Трампа появилась собственная соцсеть
02.07.2021 07:50
ТОРFacebook заблокировал аккаунты Трампа на два года
05.06.2021 00:15
ТОРАмериканские соцсети заблокировали аккаунты Трампа
07.01.2021 10:18