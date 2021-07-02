Трамп объявил о запуске собственной соцсети TRUTH Social

Платформа принадлежат Trump Media & Technology Group (TMTG), которая также хочет предложить подписку на видео с развлекательными программами.

Трамп уверен, что противостоит тирании больших технологий.



Об этом сообщает France 24.

«Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий», – говорится в заявлении Дональда Трампа.

По его словам, мы живем в мире, где «Талибан» представлен в Twitter, но при этом «заставляют замолчать вашего любимого американского президента».

«Это недопустимо», – считает Трамп.

Трампу запретили доступ в Twitter и Facebook в начале этого года после атаки на Капитолий.

Ранее Власти писали, что бывший глава Белого дома создал сайт для общения со своими сторонниками.

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