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Главная » Мир » Общество
09:07 21 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Трамп объявил о запуске собственной соцсети TRUTH Social

Платформа принадлежат Trump Media & Technology Group (TMTG), которая также хочет предложить подписку на видео с развлекательными программами.

Трамп уверен, что противостоит тирании больших технологий.

Об этом сообщает France 24.

«Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы противостоять тирании больших технологий», – говорится в заявлении Дональда Трампа.

По его словам, мы живем в мире, где «Талибан» представлен в Twitter, но при этом «заставляют замолчать вашего любимого американского президента».

«Это недопустимо», – считает Трамп.

Трампу запретили доступ в Twitter и Facebook в начале этого года после атаки на Капитолий.

Ранее Власти писали, что бывший глава Белого дома создал сайт для общения со своими сторонниками.

Источник:
Тэги: соцсети, Трамп
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