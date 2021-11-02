Кириевский Михаил Сергеевич – фейковый советник Ермака или очередной не чистый на руку чиновник?

Глава Офиса президента Андрей Ермак личность не однозначная.

У него есть куча помощников и советников с различных вопросов и направлений, по этому, из-за большего штата людей, мошенники часто прикрываются его именем, выдавая себя за людей которые могут решить любые вопросы в украинской власти, от легализации незаконной стройки до назначения кого угодно куда угодно.

Очередным таким советником любит представляться Кириевский Михаил, он же Курочка Михаил, предлагая свою помощь всем кому она нужна.

Кириевский Михаил

Михаил ведет себя как личность не публичная, но по его личным рассказам и убеждениям, очень важная и влиятельная.

За свои скромные услуги Миша просит не много немало 20%, поэтому семья живет в достатке и ни в чем не нуждается.

К примеру, его жена, кандидат в депутаты ВР по №49 округу, Ирина Кириевская в своем распоряжении имеет 4 авто:

Toyota LAND CRUISER 100

Volkswagen Golf

Nissan Patrol

MERCEDES-BENZ GLC 220D

Так же, на нее записана квартира в с. Чайки под Киевом.

Киреевский на себя записал более скромные марки автомобилей:

Audi А-3

Toyota LAND CRUISER 100 2003 г

Nissan Patrol

Не плохой автопарк у семьи, учитывая, что Ирина работает дизайнером интерьеров.

Ирина Кириевская

К сожалению, таких как Миша Курочка-Кириевский решал-взяточников не садят, а наоборот превозносят, прощая им былые проступки и закрывая глаза на новые. Пока у власти, или около нее, будут вот такие псевдо помощники, нас в ЕС и не пустят, а страну заслужено будут считать самой коррумпированной в Европе.

У Михаила Курочка-Кириевского очень большой послужной список, более подробно о которых в следующих материалах