В Минздраве назвали новые профессии для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, представителям которых нужно обязательно вакцинироваться от OVID-19.

В список обязательной вакцинации попадут сотрудники "Укрзализныци"



Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга в четверг, 4 ноября.

По его словам, к уже существующему перечню хотят добавить сотрудников:

сферы социальных услуг;

организаций защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры.

В последний пункт перечня входит железнодорожный перевозчик «Укрзализныця».

Санврач отметил, что приказ о включении в перечень новых профессий пока находится на утверждении у центральных органов власти.

Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

Тэги: Минздрав, вакцинация