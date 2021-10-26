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Главная » Украина » Общество
10:47 05 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Минздраве назвали новые профессии для обязательной вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, представителям которых нужно обязательно вакцинироваться от OVID-19.

В список обязательной вакцинации попадут сотрудники "Укрзализныци"

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга в четверг, 4 ноября.

По его словам, к уже существующему перечню хотят добавить сотрудников:

  • сферы социальных услуг;

  • организаций защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

  • предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры.

В последний пункт перечня входит железнодорожный перевозчик «Укрзализныця».

Санврач отметил, что приказ о включении в перечень новых профессий пока находится на утверждении у центральных органов власти.

Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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Тэги: Минздрав, вакцинация
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