В Минздраве назвали новые профессии для обязательной вакцинации
Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, представителям которых нужно обязательно вакцинироваться от OVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга в четверг, 4 ноября.
По его словам, к уже существующему перечню хотят добавить сотрудников:
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сферы социальных услуг;
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организаций защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
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предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры.
В последний пункт перечня входит железнодорожный перевозчик «Укрзализныця».
Санврач отметил, что приказ о включении в перечень новых профессий пока находится на утверждении у центральных органов власти.
Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.