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Главная » Украина » Экономика
22:24 18 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина и Молдова начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси

Энергетические системы Украины и Молдовы будут синхронизированы после чего отсоединятся от энергосистем России и Беларуси.

Украина и Молдова синхронизируют энергосистемы с европейской

Как сообщило молдавское TV8, это обсуждали  министр энергетики Украины Герман Галущенко и  министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в Киеве.

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Главы двух ведомств говорили, в частности, о процессе подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E.

“Синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии. У Украины есть опыт работы рынка электроэнергии, и мы готовы делиться этим опытом, ведь интеграция с Европой предполагает также введение новых прозрачных правил рынка, отвечающих требованиям европейского законодательства“, – заметил Галущенко.

Министры также обсудили концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности, которую Украина предложила европейским странам.

“Мы активно обсуждаем наше предложение к Европейскому союзу и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдове, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 миллиардов кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе“, – добавил Галущенко.

В свою очередь, Спыну заявил о поддержке этой концепции со стороны Молдовы и готовности к сотрудничеству с Украиной.

Ранее Власти писали, что в конце октября 2021 года Украина по просьбе Молдовы предоставила республике газ для для балансировки газотранспортной системы.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Молдова, энергетика
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