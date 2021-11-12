Украина и Молдова начали подготовку к отсоединению от энергосистем России и Беларуси
Энергетические системы Украины и Молдовы будут синхронизированы после чего отсоединятся от энергосистем России и Беларуси.
Как сообщило молдавское TV8, это обсуждали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в Киеве.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Главы двух ведомств говорили, в частности, о процессе подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E.
“Синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии. У Украины есть опыт работы рынка электроэнергии, и мы готовы делиться этим опытом, ведь интеграция с Европой предполагает также введение новых прозрачных правил рынка, отвечающих требованиям европейского законодательства“, – заметил Галущенко.
Министры также обсудили концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности, которую Украина предложила европейским странам.
“Мы активно обсуждаем наше предложение к Европейскому союзу и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдове, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 миллиардов кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе“, – добавил Галущенко.
В свою очередь, Спыну заявил о поддержке этой концепции со стороны Молдовы и готовности к сотрудничеству с Украиной.
Ранее Власти писали, что в конце октября 2021 года Украина по просьбе Молдовы предоставила республике газ для для балансировки газотранспортной системы.