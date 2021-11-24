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Главная » Украина » Экономика
07:11 09 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Украине появится первый автобан: он будет частным

В Кабинета министров Украины прошло совещание о реализации проекта строительства первого в стране автобана Краковец – Броды – Ривне.

Протяженность дороги составит 280 км

Об этом сообщили на Правительственном портале. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он станет дебютным в сфере государственно-частного партнерства строительства дорог.

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Протяженность дороги составит около 280 км, а время прохождения маршрута уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч.

Строить автобан будут в три этапа. Начало работ запланировано на 2022 год.

“Строительство концессионного автобана – один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет – это “экономическое преступление” против государства Украина”, — отметил украинский премьер.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что для реализации проекта уже собрана вся необходимая информация, сделаны замеры интенсивности движения и технический дизайн, в частности, разработаны три варианта прохождения трассы.

Как сообщали Власти, за семь месяцев текущего года количество построенного жилья выросло почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дороги, Кабмин, автобан
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