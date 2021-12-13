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07:01 15 Декабря 2021 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Задрожали стекла и все засверкало: в России взорвался газопровод. Видео

В Кочубеевском районе Ставропольского края России вечером 14 декабря произошел взрыв, а потом загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской.

Взрыв с последующим возгоранием произошел вечером 14 декабря

Об этом сообщила RG.RU. По словам очевидцев, перед пожаром на большом расстоянии был слышен сильный хлопок, а зарево от пожара видно за 20 километров.

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“Засверкало все, в доме стекла задрожали и гул такой стоит. Все соседи выбежали”, – рассказал очевидец.

Как выяснилось позже, взрыв произошел на подземном отводе от магистрального газопровода. Специалисты перекрыли 14 километров трубы, чтобы потушить пламя и починить ее. В результате без газа остались 18 населенных пунктов – почти 20 тысяч человек. В зону отключения попали 10 котельных, которые запитывают 5 школ и 5 детских садов.

Как сообщали Власти, на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области произошел взрыв из-за разгерметизация магистрального газопровода.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: взрыв, Россия, газопровод
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