Задрожали стекла и все засверкало: в России взорвался газопровод. Видео

В Кочубеевском районе Ставропольского края России вечером 14 декабря произошел взрыв, а потом загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской.

Взрыв с последующим возгоранием произошел вечером 14 декабря



Об этом сообщила RG.RU. По словам очевидцев, перед пожаром на большом расстоянии был слышен сильный хлопок, а зарево от пожара видно за 20 километров.

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“Засверкало все, в доме стекла задрожали и гул такой стоит. Все соседи выбежали”, – рассказал очевидец.

Как выяснилось позже, взрыв произошел на подземном отводе от магистрального газопровода. Специалисты перекрыли 14 километров трубы, чтобы потушить пламя и починить ее. В результате без газа остались 18 населенных пунктов – почти 20 тысяч человек. В зону отключения попали 10 котельных, которые запитывают 5 школ и 5 детских садов.

Как сообщали Власти, на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород вблизи Лубнов в Полтавской области произошел взрыв из-за разгерметизация магистрального газопровода.

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