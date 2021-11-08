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Главная » Мир » Политика
10:12 03 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госпереворот в Судане: премьер ушел в отставку после массовых протестов

Тысячи людей выступили против соглашения о раздел власти с военными, которую заключил Абдалла Хамдок.

Демонстрантов в районе Аль-Дайм в столице Хартуме 2 января.

Об этом сообщает BBC News.

Отставка Хамдука была объявлена в воскресенье после массовых протестов по всей стране, в том числе в столице Хартуме, где силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ.

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Скандируя «Власть народу!», протестующие призывали вернуться к  гражданскому правлению в стране.

В телеобращении Абдалла Хамдок сказал, что на этапе переходного периода между сторонами возникли серьезные «конфликты и противоречия». По его словам, свыше двух лет его кабинет «пытался уберечь страну от сползания к катастрофе», и им удалось «вывести Судан из международной изоляции».

После военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, единолично руководившем Суданом 30 лет, власть в стране делили между собой военные и гражданские.

В октябре 2021 года армия захватила власть и посадила Хамдока под домашний арест, но в следующем месяце его восстановили в должности после подписания соглашения о разделе власти с лидером военного переворота генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Власти писали, что это был второй за два года военный переворот в Судане. Солдаты распустили переходное правительство и арестовали ключевых политиков и чиновников страны, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: премьер-министр, Судан, отставка, военный переворот
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