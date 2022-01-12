США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

США поддержат Финляндию и Швецию, если у них появится желание вступить в НАТО.

Нуланд заявила о поддержке США вступления в НАТО Финляндии и Швеции



Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

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«Мы всегда говорили, что Финляндия и Швеция в любое время, когда они захотят поговорить с нами о членстве, мы готовы это сделать», – сказала Нуланд.

Она также отметила, что в этом случае Финляндия и Швеция также должны соответствовать высоким стандартам НАТО.

«Они давно установили стабильные демократии. Так что разговор будет немного другим, чем со странами, которые только осуществляют переход к демократическим системам и сталкиваются с проблемами коррупции, экономических реформ и демократической стабильности», – отметила Нуланд.

Как сообщали Власти, в Финляндии заговорили о вступлении в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин в новогоднем обращении в эфире местного телеканала Yle 2.