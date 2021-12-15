ВОЗ назвала “Омикрон” особенно опасным для невакцинированных

Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, 12 января, что новый штамм опасен особенно для тех, кто не был вакцинирован против COVID-19.

Штамм «омикрон» стал причиной новой волны пандемии.



Об этом сообщает The Guardian.

«Хотя «Омикрон» вызывает менее тяжелую форму заболевания, чем «Дельта», он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не вакцинирован», – заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Он также сказал, что »подавляющее большинство» людей, попавших в больницы с COVID-19, не были вакцинированы.

«Больше случаев передачи означает больше госпитализаций, больше смертей, больше людей, которые не работают, в том числе учителей и медицинских работников, и больше риска появления другого варианта, который еще более заразен и смертоносен, чем «Омикрон», – отметил глава ВОЗ.

По поводу информацию о том, что количество вызванных COVID-19 смертей во всем мире стабилизировалось на уровне около 50 тысяч в неделю, глава ВОЗ сказал: «Научиться жить с этим вирусом не означает, что мы можем или должны мириться с таким количеством смертей».

Как писали Власти, Тедрос Гебреисус уверен, что пандемия закончится в 2022 году, если будет покончено с неравенством в распределении вакцины.

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