ВОЗ назвала “Омикрон” особенно опасным для невакцинированных
Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, 12 января, что новый штамм опасен особенно для тех, кто не был вакцинирован против COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
«Хотя «Омикрон» вызывает менее тяжелую форму заболевания, чем «Дельта», он остается опасным вирусом, особенно для тех, кто не вакцинирован», – заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
Он также сказал, что »подавляющее большинство» людей, попавших в больницы с COVID-19, не были вакцинированы.
«Больше случаев передачи означает больше госпитализаций, больше смертей, больше людей, которые не работают, в том числе учителей и медицинских работников, и больше риска появления другого варианта, который еще более заразен и смертоносен, чем «Омикрон», – отметил глава ВОЗ.
По поводу информацию о том, что количество вызванных COVID-19 смертей во всем мире стабилизировалось на уровне около 50 тысяч в неделю, глава ВОЗ сказал: «Научиться жить с этим вирусом не означает, что мы можем или должны мириться с таким количеством смертей».
Как писали Власти, Тедрос Гебреисус уверен, что пандемия закончится в 2022 году, если будет покончено с неравенством в распределении вакцины.