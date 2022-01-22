Кризис и аферисты. Ровшан Тагиев: «свадебный генерал», вечный должник и мошенник

В общественно-политической сфере Украины с каждым годом крутится все больше аферистов, городских сумасшедших, проходимцев и просто не вполне адекватных людей, которые в нормальном обществе считались бы нерукоподаваемыми.

В общественно-политической сфере Украины с каждым годом крутится все больше аферистов, городских сумасшедших, проходимцев и просто не вполне адекватных людей, которые в нормальном обществе считались бы нерукоподаваемыми.

При этом, чем более ничтожным является персонаж – тем большую корону он стремится на себя напялить, пишет журналистка издания «Антикор» Ульяна Романова. Ярчайшим представителем этой когорты «коммерсантов от гражданского общества», по мнению журналистки издания, является некий Ровшан Сурхай Оглу Тагиев, называющий себя председателем Ассамблеи национальностей Украины, сопредседателем Ассамблеи диаспоры мира в США и председателем Украинской ассамблеи наций.

Очевидная бредовость этих наименований не должна никого смущать, поскольку все эти организации являются исключительно фиктивными, не имеют ни офисов, ни штата, ни самого предмета для своей деятельности. Единственная задача этих структур – предоставлять гражданину Тагиеву некий официальный статус для решения собственных материальных вопросов и служить витриной для поиска спонсоров и кредиторов, — пишет издание.

Многие состоятельные люди, к которым в различное время Тагиев обращался за получением помощи, отмечают, что их общение обычно начиналось с обсуждения глобальных тем и не менее глобальных возможностей, а заканчивалось банальными просьбами дать денег в займы. Как правило, эти деньги не возвращаются под предлогом каких-то непредвиденных обстоятельств, и кредитор остается ни с чем. Как утверждают в издании, постоянно занимать деньги и балансировать между возвращением старых займов и поиском новых – основной бизнес Ровшана Тагиева.

На вырученные таким образом деньги, он ведет показную жизнь успешного человека со всеми атрибутами: престижный автомобиль, брендовая одежда, дорогие рестораны и прочее. Безбедно существовать и годами пускать пыль в глаза окружающим, удается благодаря большому количеству обманутых спонсоров и доверчивых земляков.

Как отмечают журналисты издания, Ровшан Тагиев легко втирается в доверие к людям и быстро придумывает под что можно просить или требовать деньги у собеседника. «Если не получается по-хорошему взять в займы, то может прибегнуть к шантажу и вымогательству. Тут как нельзя кстати оказываются его связи из 90-х с криминальными кругами. Существует также мнение, что страдающий манией собственной значимости и часто представляющийся среди коммерсантов криминальным авторитетом и важным человеком в криминальной среде, Тагиев никогда эти круги на самом деле не покидал и входит в них до сих пор.» — рассказывают журналисты «Антикора.»

Если проанализировать сообщения в СМИ, то нетрудно заметить, что большинство публичных событий, в которых когда-либо принимал участие Ровшан Тагиев со своими «ассамблеями Рогов и Копыт», это либо редкие и малобюджетные собственные фуршеты, либо мероприятия, организованные другими организациями и органами власти, в которых «президент ассамблей» участвовал на правах гостя. Как правило, в таких случаях, организаторы сажают в президиум «свадебного генерала» — представителя экзотической организации, а «отец наций» бесплатно красуется в президиуме, выступает, фотографируется и просит приглашение на следующее мероприятие.

«Фотографирование со всевозможными знаменитостями и известными политическими деятелями, является давней страстью и фундаментом «бизнеса» Ровшана Тагиева. Благодаря селфи с известными людьми (которые в 99% случаев даже не знают с кем они фотографируются) он демонстрирует собственную значимость землякам и потенциальным спонсорам. Фотографии со звездами также незаменимы, когда приходится изображать из себя «политика» и «влиятельного человека».

А тем, кто с иронией воспринимает такие попытки, Ровшан Тагиев обычно угрожает задействованием личных связей, дискредитацией в СМИ и созданием проблем от криминала. За годы походов по фуршетам и круглым столам, у Ровшана Тагиева скопилась солидная коллекция совместных фотографий с известными политиками, чиновниками и знаменитостями, именами которых он любит козырять при первой попавшейся возможности.

Мошенник и мелкий вымогатель Ровшан Тагиев неоднократно предпринимал попытки вхождения во власть, но все они были безуспешными. Личное обогащение, красивая жизнь и статусные атрибуты власти – это все что интересует Тагиева.» — резюмируют журналисты «Антикора»

Напомним, что экономический кризис — идеальное время для разного рода мошенников. И люди выдающие себя за знаменитостей или влиятельных персон тут не исключение. Причем в арсенале изобретательных жуликов будут как старые, проверенные схемы, так и новые, «кризисные».

Иногда мошенничество становится не просто способом заработать, а образом жизни. Известные дельцы и авантюристы мастерски перевоплощаются, меняя имя, профессию и биографию. Чем талантливее аферист, тем более рискованные предприятия он затевает, одурачивая ученых и миллионеров, вводя в заблуждение целые компании.

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