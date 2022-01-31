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Главная » Мир » Политика
17:24 31 Января 2022 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине: названа дата

Совет Безопасности ООН 31 января собрался на заседание по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Проведение заседания инициировали Соединенные Штаты.

Совебез ООН проголосовал за проведение специального заседания по Украине 18 февраля.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

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Не все члены Совбеза ООН поддерживают идею проведения заседания по Украине.

Поэтому было принято решение о проведении так называемого процедурного голосования.  Для проведения заседания необходимо, чтобы в нем из 15 членов Совбеза минимум 9 поддержали эту идею.

По результатам сегодняшнего голосования, 10 членов Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине.

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