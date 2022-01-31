Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине: названа дата
Совет Безопасности ООН 31 января собрался на заседание по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину.
Проведение заседания инициировали Соединенные Штаты.
Совебез ООН проголосовал за проведение специального заседания по Украине 18 февраля.
Об этом стало известно из трансляции заседания.
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Не все члены Совбеза ООН поддерживают идею проведения заседания по Украине.
Поэтому было принято решение о проведении так называемого процедурного голосования. Для проведения заседания необходимо, чтобы в нем из 15 членов Совбеза минимум 9 поддержали эту идею.
По результатам сегодняшнего голосования, 10 членов Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине.