Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине: названа дата

Совет Безопасности ООН 31 января собрался на заседание по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

Проведение заседания инициировали Соединенные Штаты.

Совебез ООН проголосовал за проведение специального заседания по Украине 18 февраля.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Не все члены Совбеза ООН поддерживают идею проведения заседания по Украине.

Поэтому было принято решение о проведении так называемого процедурного голосования. Для проведения заседания необходимо, чтобы в нем из 15 членов Совбеза минимум 9 поддержали эту идею.

По результатам сегодняшнего голосования, 10 членов Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине.