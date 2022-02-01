На Житомирщине из-за снежных заносов школьный автобус с детьми снесло с дороги в поле

Вечером 31 января на Житомирщине между двумя селами из-за снежных заносов с дороги снесло школьный автобус с детьми.

В автобусе находилось 18 детей



Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Житомирской области. Инцидент произошел между селами Михайловка и Липно.

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Спасателям сообщение от водителя поступило в 17:11.

По указанным им координатам немедленно выехало отделение 24-й ДРПЧ.

Выяснилось, что автобус снесло с дороги в поле. В нем находились 18 детей и двое взрослых.

С помощью троса спасатели вернули транспортное средство на сельскую дорогу.

Однако из-за больших переметов автобус забуксовал и не мог самостоятельно ехать дальше. Чтобы помочь водителю, спасатели около 800 метров с помощью троса тянули автобус к основной трассе.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

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