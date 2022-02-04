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Главная » Украина » Экономика
16:01 04 Февраля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую Зам НБУ Катерину Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривен – СМИ

В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.

В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег. Это издание New Europe «The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money» известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и т.д.

New Europe — ведущая газета по делам ЕС, издаваемая с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.

В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет «организацией Рожковой» и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

По словам New Europe в схеме участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ возбуждены и расследуются 158 уголовных дел. С 2018 года Татьяна Путинцева была назначена председателем правления КИБа. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн.

Журналист Николас Уоллер уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка и не исключает, что Пинтер на самом деле Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пол Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист уверен, что КИБ был куплен за «грязные» деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Тэги: рожкова
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