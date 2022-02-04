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Главная » Мир » Политика
17:07 04 Февраля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Снова в Пекине: Путин может вторгнутся в Украину во время Олимпиады-2022, как в 2008 году в Грузию

Риск вторжения России в Украину во время Олимпиады-2022 остается, поскольку РФ так уже делала в 2008 году с Грузией.

Риск агрессии РФ во время Олимпиады остается

б этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает “Европейская правда”.

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«Такой риск, несомненно, есть, Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически, в 2008 году на открытие Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию», – напомнил Яблонский, отвечая на вопрос о возможности нападения на Украину во время зимней Олимпиады.

На вопрос, есть ли сигналы о возможности повторения такой ситуации, политик ответил, что есть явные сигналы, о которых сообщают СМИ, например, накопление войск на границе с Украиной или Беларусью.

«Я не могу говорить обо всех наших знаниях по этому поводу. Но могу сказать одно: угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было десятилетиями, и в этой ситуации безопасность является абсолютным высоким приоритетом», – отметил он.

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Тэги: Владимир Путин, олимпиада-2022, Россия - страна агрессор
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