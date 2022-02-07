Спад после выходных: в Украине за сутки более 23 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки воскресенья по данным на утро 7 февраля выявлено 23378 новых случая заболевания COVID-19, умерло от болезни 174 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 4 381 несовершеннолетних и 873 медработников.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Побороли болезнь 9 497 пациентов. В то же время с симптомами COVID-19 госпитализировали 4 328 украинцев.

Лидером по суточному приросту количества больных COVID-19 стали Киев – 2266, Львовская область – 2122, Одесская – 2033 и Хмельницкая область – 1713.

Новость дополняется…