В России женщина выпала с 8 этажа, поднялась в квартиру и вызвала скорую. Видео

В Якутии женщина выпала из окна квартиры на восьмом этаже, но выжила и самостоятельно вызвала медиков.

Медики диагностировали у пострадавшей переломы тазовых костей, сейчас она находится в реанимации



Об этом сообщают «Новости Якутии». Инцидент произошел 4 февраля в 11 утра.

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В Якутске на улице Бестужева-Марлинского из окна дома №18 выпала 30-летняя женщина. Во время падения женщина сумела зацепиться на провода, однако затем упала в сугроб, ударившись головой о металлический забор.

После падения женщина самостоятельно встала, отряхнулась от снега, поднялась обратно в свою квартиру и вызвала скорую помощь.

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Медики диагностировали у пострадавшей переломы тазовых костей, сейчас она находится в реанимации.

Сообщается, что пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как ранее сообщали Власти, в Николаеве 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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