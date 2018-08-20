В России женщина выпала с 8 этажа, поднялась в квартиру и вызвала скорую. Видео
В Якутии женщина выпала из окна квартиры на восьмом этаже, но выжила и самостоятельно вызвала медиков.
Об этом сообщают «Новости Якутии». Инцидент произошел 4 февраля в 11 утра.
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В Якутске на улице Бестужева-Марлинского из окна дома №18 выпала 30-летняя женщина. Во время падения женщина сумела зацепиться на провода, однако затем упала в сугроб, ударившись головой о металлический забор.
После падения женщина самостоятельно встала, отряхнулась от снега, поднялась обратно в свою квартиру и вызвала скорую помощь.
Медики диагностировали у пострадавшей переломы тазовых костей, сейчас она находится в реанимации.
Сообщается, что пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Как ранее сообщали Власти, в Николаеве 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.