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11:58 11 Февраля 2022 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

Между кладбищем и крематорием: в Киеве нашелся небоскреб, отапливаемый дровами

В Киеве нашли еще одну многоэтажку, которая отапливается дровами.

Постройка находится рядом с крематорием и Байковым кладбищем

Об этом сообщил местный житель и журналист Влодимир Гуцул у себя в Facebook.

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ЖК «Совские пруды» – еще одна столичная многоэтажка, которая отапливается дровами. Многоквартирный дом был построен печально известны застройщиком Войцеховским и так и не был сдан в эксплуатацию.

Из-за этого электричество в здание поставляется по коммерческому тарифу, вода из скважины, а стоки просто сливаются в ливневую канализацию Киева.

Интересно и расположение дома – постройка находится рядом с крематорием и Байковым кладбищем. Вид из окон – соответствующий.

Напомним, с 2004-2005 годов Войцеховский создал более 60 предприятий, которые объединил в одну группу компаний «Укогруп».

Через указанные фирмы предприниматель организовал самовольное строительство жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на самозахваченных участках в Киеве, подделывая документы.

Как сообщали Власти, стройки Войцеховского защищает судимый кандидат от Оппоблока.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, многоэтажка, Анатолий Войцеховский
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