Небо над Украиной остается открытым, — Мининфраструктуры

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности.

В ведомстве также отметили что в правительстве принимают меры для предотвращения обострения ситуации



Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в воскресенье, 13 февраля.

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В Министерстве заявили, что у некоторых авиаперевозчиков действительно возникли трудности, однако они связанны с колебаниями на рынках страхования.

«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили что в правительстве принимают меры для предотвращения обострения ситуации.

«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.

Как сообщали Власти, воздушное движение в Украине будет приостановлено, — Гончаренко.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: мининфраструктуры, авиасообщение