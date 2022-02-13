Небо над Украиной остается открытым, — Мининфраструктуры
Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в воскресенье, 13 февраля.
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В Министерстве заявили, что у некоторых авиаперевозчиков действительно возникли трудности, однако они связанны с колебаниями на рынках страхования.
«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили что в правительстве принимают меры для предотвращения обострения ситуации.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
Как сообщали Власти, воздушное движение в Украине будет приостановлено, — Гончаренко.