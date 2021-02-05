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21:48 25 Марта 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Мариуполь под контролем ВСУ, Волновахи больше не существует, – глава ОВА

Украинские военные перебазировались на другие позиции в Донецкой области.

ВСУ оставили город Волноваха

Украинские власти и вооруженные силы контролируют все крупные и ключевые города в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

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Он отметил, что обстрелы идут по всей линии разграничения – Авдеевка, Очеретино, Торецк, Угледар. По его словам, сегодня были удары с воздуха.

По его словам, ВСУ покинули город Волноваха, бои за который шли две недели, и на сегодня такого населенного пункта, по сути, не существует, потому что уничтожены большинство зданий и инфраструктуры.

«Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил и украинской власти. Из города Волноваха, за который продолжались бои две недели назад, Вооруженные силы отошли. Сейчас этого населенного пункта с его инфраструктурой не существует. Разбито большинство зданий и объектов инфраструктуры. И было переформатирование и перебазирование на другие позиции Вооруженных сил», — сказал Кириленко.

При этом он уточнил, что другие населенные пункты, в том числе «многострадальный город-герой Мариуполь», удерживают украинские военнослужащие.

Тэги: волноваха, осада мариуполя
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