НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:08 21 Апреля 2022 Просмотров 248   КомментариевКомментарии

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

Минобороны РФ в третий раз с начала войны заявил об “освобождении” Рубежного в Луганской области, что снова оказалось фейком.

Враг превратил Рубежное в руины

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«56-й день спецоперации вооруженных сил России ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР», – сообщили в Минобороны РФ.

Но Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение

Это уже третье подобное «освобождение» оккупантами Рубежного, исходя из сводок минобороны РФ.

Впервые этот населенный пункт «перешел под контроль» захватчиков 1 марта.

Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об «освобождении» Рубежного и даже его «зачистке» от ВСУ

Однако 20 марта, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опровергал информацию об оккупации Рубежного

Так что, возможно, в ближайшее время пропаганда России вновь отчитается о четвертом победном «освобождении» Рубежного.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.04.2022 10:46
Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео
ТОР
21.04.2022 10:23
Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн
ТОР
21.04.2022 09:52
Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30  Украина

В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

11:08  Украина

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Видео

10:46  Мир

Лицензионные игровые автоматы в казино онлайн

10:23  Украина

Впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу

09:52  Мир

Украина нанесет удар по Крымскому мосту, – Данилов

09:15  Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57  Мир

Джонсон назвал Путина крокодилом и пообещал Украине больше оружия

08:33  Мир

Россия пока не способна на масштабное наступление, – аналитики США

07:56  Мир

Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

07:35  Украина

Россия ответила на предложение генсека ООН о пасхальном перемирии

07:22  Мир

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

19:59  Украина

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40  Мир

Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

19:07  Мир

Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС

17:53  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44  Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53  Украина

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал, как ВСУ освободят город

11:30 Украина

Сегодня презентуют мощный санкционный план против России: что предусматривает

08:57 Мир

Вычислены точные координаты затопления крейсера “Москва”: почему это важно

19:40 Мир

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

17:21 Украина

Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45 Украина

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56 Мир

Новости | NetGameSlots.com