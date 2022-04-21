В третий раз с начала войны: Минобороны РФ снова сообщило об “освобождении” Рубежного

Минобороны РФ в третий раз с начала войны заявил об “освобождении” Рубежного в Луганской области, что снова оказалось фейком.

Враг превратил Рубежное в руины



Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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«56-й день спецоперации вооруженных сил России ознаменовался освобождением Рубежного в ЛНР», – сообщили в Минобороны РФ.

Но Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение

Это уже третье подобное «освобождение» оккупантами Рубежного, исходя из сводок минобороны РФ.

Впервые этот населенный пункт «перешел под контроль» захватчиков 1 марта.

Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об «освобождении» Рубежного и даже его «зачистке» от ВСУ

Однако 20 марта, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опровергал информацию об оккупации Рубежного

Так что, возможно, в ближайшее время пропаганда России вновь отчитается о четвертом победном «освобождении» Рубежного.