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Главная » Украина » Политика
11:04 22 Апреля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

В Бундестаге призывают Совбез ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен созвать специальную сессию и поддержать требования украинского правительства к РФ о предоставлении гуманитарного коридора из Мариуполя.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен созвать специальную сессию и поддержать требования украинского правительства к РФ о предоставлении гуманитарного коридора из Мариуполя.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер.

«Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики. Сегодня необходимо максимальное политическое давление со стороны всего мирового сообщества, чтобы предотвратить продолжение зверств России и добиться создания гуманитарного коридора для всех, кто сегодня заблокирован в городе», – заявил политик.

«Необходима специальная сессия Совета Безопасности ООН, чтобы поддержать требования правительства Украины о создании стабильного гуманитарного коридора из Мариуполя», – подытожил политик.

В заблокированном Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей.

18 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выступила с требованием к военно-политическому руководству россии открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя.

Отдельно, подчеркнула Верещук, Украина требует «срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц.

По ее словам, отказ россии открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

В Европейском парламенте депутат от Франции Рафаель Глюксман и депутат от Германии Виола Фон Крамон выступили с призывами к Организации Объединенных Наций об организации гуманитарного коридора из Мариуполя.

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