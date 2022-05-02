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12:06 02 Мая 2022 Просмотров 1040   КомментариевКомментарии

Возле Херсона прогремел мощный взрыв: поднялся огромный столб дыма. Видео

Утром 2 мая возле Херсона в районе Чернобаевки прогремел очень сильный взрыв.

Дым после взрыва виден на многие километры

Об этом сообщают херсонские паблики со ссылкой на местных жителей.

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Говорят, что бабахнуло где-то в районе Чернобаевки. А взрыв был настолько сильным, что у многих задрожали окна в домах.

Огромный столб дыма, который поднялся после взрыва, виден на многие километры.

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