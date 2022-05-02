В российской Перми вспыхнул пожар на пороховом заводе: есть погибшие

В Перми вечером 1 мая произошел крупный пожар на местном пороховом заводе, где изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч» и комплексам ПВО.

Как сообщила «Комсомольская правда», возгорание произошло около 20.00. Пожар случился в здании по производству пластмасс.

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В цехе загорелись спецпродукты в упаковке. Огонь охватил крышу здания на всей площади, вспыхнула даже трава вокруг здания. Общая площадь пожара составила 530 кв.м.

Во время пожара погибла женщина 1963 года рождения, еще одна женщина 1979 года рождения скончалась в больнице, также сотрудница завода 1986 года рождения с сильнейшими ожогами 99% тела доставлена в реанимацию, за ее жизнь борются врачи.

Причины пожара не названы, говорят, будет работать специальная комиссия.