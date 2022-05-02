Украина получила майский транш от Всемирного банка в 495 млн евро

В ближайшее время также должна прийти очередная поддержка от США размером в $500 млн.

Украина получила грант на €495 млн от США, Норвегии и Австрии



В государственный бюджет Украины поступил очередной транш грантовых средств от доноров Всемирного банка, в рамках программы второго кредита на политику развития и экономического восстановления Украины. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Речь идет о гранте в размере 495 млн евро. Это средства от США, Норвегии и Австрии», – уточнил министр.

Марченко добавил, что в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме $500 млн.

В апреле Украина получила два гранта от Всемирного банка на общую сумму 176 млн евро. Деньги пойдут на первоочередные социальные и гуманитарные расходы и поддержку высшего образования.

В марте Всемирный банк собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины, а затем дополнительно решил выделить еще $200 млн.

Ранее Власти писали, что администрация Байдена направляет в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд, направленное на поддержку Украины на новом этапе в течение следующих нескольких месяцев.

Тэги: грант от всемирного банка