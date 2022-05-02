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07:05 04 Мая 2022 191 Комментарии
Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности
Взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи, были результатом работы украинских систем ПВО.
Запорожцы слышали и видели ночью взрыв
Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
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«Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны”, – написал чиновник.
Он также добавил, что безопасности жителей города ничего не угрожает».
Тэги: Запорожье
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