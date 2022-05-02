Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

Взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи, были результатом работы украинских систем ПВО.

Запорожцы слышали и видели ночью взрыв



Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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«Около 23:40, 3 мая, запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны”, – написал чиновник.

Он также добавил, что безопасности жителей города ничего не угрожает».

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