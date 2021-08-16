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Главная » Украина » Происшествия
16:51 07 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В оккупированном Токмаке умер мэр Игорь Котелевский

Обстоятельства смерти Игоря Котелевского все еще неизвестны.

Токмак находится под временной оккупацией российских военных

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Запорожскую военную администрацию.

Мер оккупированного Токмака Игорь Котелевский после оккупации сложил полномочия, но находился в городе. Сегодня, 7 мая, поступила информация, что он скончался.

«Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский», — заявили в ЗОВА.

Токмак находится под временной оккупацией российских военных. Обстоятельства смерти мера оккупированного города выясняются.

Тэги: смерть, оккупация, мэр, Токмак, Игорь Котелевский
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