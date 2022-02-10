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13:45 12 Мая 2022 415 Комментарии
Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар
На российском корабле тылового обеспечения в Черном море в ночь на 12 мая по неизвестной причине вспыхнул пожар.
На корабле по неизвестной причине вспыхнул пожар
Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источник в разведке.
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Там уточнили, что скорее всего речь идет о корабле тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус.
В ночь на 12 мая судно шло в направлении острова Змеиный. Причина пожара не установлена.
После воспламенения россияне начали операцию по спасению экипажа и судна.
Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Почти всю ночь обгоревший корабль буксировали к Севастополя и таки пришвартовали в порту.
О погибших и пострадавших информации пока нет.
Тэги: Россия, черное море
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