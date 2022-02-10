НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:45 12 Мая 2022 Просмотров 415   КомментариевКомментарии

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

На российском корабле тылового обеспечения в Черном море в ночь на 12 мая по неизвестной причине вспыхнул пожар.

На корабле по неизвестной причине вспыхнул пожар

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на источник в разведке.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там уточнили, что скорее всего речь идет о корабле тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два – Всеволод Бобров и Эльбрус.

В ночь на 12 мая судно шло в направлении острова Змеиный. Причина пожара не установлена.

После воспламенения россияне начали операцию по спасению экипажа и судна.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Почти всю ночь обгоревший корабль буксировали к Севастополя и таки пришвартовали в порту.

О погибших и пострадавших информации пока нет.

Тэги: Россия, черное море
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.02.2022 07:15
Россия собирается заблокировать Черное и Азовское моря
ТОР
08.12.2021 17:05
Французские истребители над Черным морем напугали Россию: была поднята авиация
ТОР
24.11.2021 10:09
Россия ответила на украинские учения имитацией бомбовых ударов истребителями
blog comments powered by Disqus
ВСУ нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов под Запорожьем: все мощно горит. Фото

13:59 Украина

Россия потеряла еще один корабль в Черном море: на судне вспыхнул пожар

13:45 Украина

В Киеве ночью горел кинотеатр. Фото и видео

07:30 Украина

Жителей российского Белгорода ночью разбудили взрывы и вспышки. Видео

06:56 Мир

Под Изюмом украинские военные польским ПЗРК сбили российский “несбиваемый” вертолет

15:52 Украина

В Херсоне оккупанты собираются переименовать улицу в честь Жириновского

14:28 Украина

Россияне будут шокированы новым ударом ВСУ, – советник главы МВД

13:53 Мир

Присвоили 20 млн гривен: в Киеве будут судить группу мошенников

13:41 Украина

Ракетный удар по Запорожью: подробности и фото разрушений

09:45 Украина

Ночью войска РФ атаковали Запорожскую область

09:24 Украина

Путин отстранил от командования начальника генштаба Герасимова: на ВСУ могут бросить все силы

18:43 Мир