Сегодня, 18 мая, посольство США вернулось в Киев и возобновило работу после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил информацию, что Вашингтон с 18 мая официально возобновляет работу американского посольства в Киеве.

U.S. reopens Kyiv embassy on Wednesday evening after three-month closure due to war- Reuters.

— Idrees Ali (@idreesali114) May 18, 2022