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21:59 18 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Посольство США вернулось в Киев

Работа восстановлена после почти трёхмесячного перерыва.

Сегодня, 18 мая, посольство США вернулось в Киев и возобновило работу после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен также подтвердил информацию, что Вашингтон с 18 мая официально возобновляет работу американского посольства в Киеве.

Ранее Власти писали, что Германия возобновляет работу посольства в Киеве. Главы посольств Великобритании, США, Германии и Франции 13 мая впервые с начала войны встретились в Киеве.

Тэги: посольство США в Киеве
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