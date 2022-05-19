«Побачимся!», – замкомандира «Азова» записал важное видео с «Азовстали»

«Калина» опровергнул информацию росСМИ о том, что он сдался в плен еще вчера.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь



Сегодня, 19 мая, заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что его командование до сих пор находится на территории «Азовстали» в Мариуполе. При этом эвакуция по спасению военнослужащих продолжается.

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«Сегодня 85-ый день войны. Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру, спасибо Украине за поддержку. Увидимся!» – сказал заместитель командира полка «Азов».





Ранее Власти писали, что бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что процесс эвакуации украинских военных из “Азовстали” в Мариуполе продолжается.

Тэги: азов, Азовсталь, калина