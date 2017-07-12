Готовил теракты в школах и заманивал в “Азов”: в России задержали ребенка, “завербованного СБУ”

В Ростовской области России сообщили о задержании подростка, который якобы был завербован СБУ и готовил теракты в школах.

Спецслужбы России задержали ребенка-"террориста"



Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Журналисты телеканала «Вести.Дон», пообщавшиеся с подозреваемым, называют задержанного «вербовщиком нацбатальонов „Азов“ и „Донбасс“ из Мариуполя».

По данным телеканала, подросток приехал в Россию под видом беженца и якобы готовил теракты в школах Татарстана и Перми.

Источник ТАСС заявил, что за девять лет подозреваемый завербовал через соцсети в «Азов» около 800 школьников, «готовых совершать теракты в учебных заведениях».

Тэги: Россия, Ростов